الصومال: وفاة 3 أشخاص جراء المجاعة والجفاف الشديدين

توفي 3 أشخاص في الصومال، اليوم الأحد، جراء موجة من المجاعة والجفاف تضرب مناطق في البلاد، وفق ما أعلن مسؤول صومالي.

وقال عمدة مدينة لوق بإقليم جدو (وسط) علي كدية، في تصريحات إعلامية إن "3 أشخاص بينهم طفلان لقوا مصرعهم بسبب الظمأ والجوع" في محيط المدينة.

وأضاف كديه أن آلاف الأسر تصل تباعا إلى لوق بحثا عن ما تسد به رمق جوعها بعد أن تسببت موجة الجفاف الناجمة عن تذبذب الأمطار ونضوب المياه الجوفية في نفوق مواشيهم.

وناشد عمدة لوق الهيئات الإنسانية الدولية التدخل بشكل عاجل لإنقاذ الصوماليين الذين تنذر أوضاعهم المعيشية بالانفجار.

وقال جوليد محمد، لمراسل الأناضول، إنه فقد 20 جملا في غضون يومين قبل أن يصل إلى قرية "يوركد" بإقليم جدو؛ بحثا عن المياه مشيرا إلى أنهم يواجهون حالة إنسانية صعبة.

ووفق مراسل الأناضول، تعاني من الجفاف والمجاعة أقاليم وسط وجنوبي الصومال، أبرزها جوبا الوسطى وجوبا السفلى وجدو وبونتلاند.

والسبت، توقعت الأمم المتحدة والحكومة الصومالية، في تقرير مشترك، ارتفاع نسبة الصوماليين الذين يحتاجون إلى معونات إنسانية من حوالي 6 ملايين حاليا إلى 7.7 ملايين عام 2022؛ بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

ويبلغ إجمالي تعداد سكان الصومال نحو 16 مليونا، يعيش نحو 70% منهم تحت خط الفقر؛ وفق التقرير ذاته.