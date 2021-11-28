لبنان: محتجّون يقتحمون محطة كهرباء

اقتحم العشرات محطة كهرباء في مدينة حلبا شمالي لبنان، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن مدينتهم، فيما قطع آخرون طريقين رئيسين في البلاد.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن عشرات الشبان اقتحموا محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة حلبا، وطالبوا بإمداد مدينتهم بالكهرباء لتأمين الإضاءة والتدفئة للسكان، خصوصا في ظل انخفاض درجات حرارة الطقس ليلا.

ومنذ أشهر تعاني معظم المناطق اللبنانية انقطاعا بالتيار الكهربائي لساعات طويلة عن المنازل والمؤسسات، جراء شح مادة الوقود المخصص لتشغيل معامل الطاقة، بسبب صعوبات تواجهها الحكومة في توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

وفي غضون ذلك، قطع عشرات الشبان الغاضبين طريقا رئيسيا في شمال البلاد يربط مدينة طرابلس بقضاء عكار، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وللأسباب ذاتها، قطع محتجون في منطقة البقاع، الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحدود مع سورية لمدة نحو ساعتين.

وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الجاري هبوطا إضافيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي يبلغ 1515 ليرة.

ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.