العاهل المغربي: نستثمر علاقاتنا لتوفير ظروف استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

قال الملك محمد السادس، مساء الإثنين، إن المغرب الذي طبع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، سيستثمر "علاقاته المتميزة" مع كل الأطراف لتوفير ظروف استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجدد ملك المغرب تأكيده التضامن مع الشعب الفلسطيني. وأوضح العاهل المغربي في رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة أن "المغرب سيواصل جهوده، مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات".

ودعا المجتمع الدولي إلى "مساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام"، وفق الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وبهذه المناسبة، شهدت مدن مغربية عدة، مساء الإثنين، تظاهرات شارك فيها العشرات للتنديد بالتطبيع مع إسرائيل، وفق مقاطع فيديو بثتها جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة على "فيسبوك". ودعت إلى هذه "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، التي تضم أيضا تيارات يسارية.

في المقابل منعت السلطات تظاهرة مماثلة في العاصمة الرباط.

وكان المغرب قد استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل أواخر العام الماضي، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة تحرير بوليساريو.

كذلك، أبرمت الرباط الأسبوع المنصرم اتفاقا للتعاون العسكري مع تل أبيب، خلال زيارة غير مسبوقة لوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى المغرب. في اتفاق أدانته حركة المقاومة الإسلامية ("حماس") وهيئات سياسية مغربية مناهضة للتطبيع.

كذلك، دانت حركة "فتح"، في بيان، الأحد، الاتفاق بين الرباط وتل أبيب، واصفة إياه بأنه "الطعنة في ظهر القدس". وقالت إن "إقامة العلاقات الأمنية بين الاحتلال الاسرائيلي والمغرب، ما هو إلا نسف واضح لمبادرة السلام العربية القائمة على أساس الأرض مقابل السلام الشامل".

وجدد الملك محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس، الإثنين، التأكيد على "التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني" ودعم "حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة".