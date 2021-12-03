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جورج قرداحي: سأستقيل اليوم

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 10:11

جورج قرداحي: سأستقيل اليوم
وزير الإعلام اللبنانيّ، قرداحي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الجمعة، اعتزامه تقديم الاستقالة، أملا في حلحلة الأزمة بين بلاده والسعودية.

وقال قرداحي في تصريح لفضائية "إم تي في" اللبنانية الخاصة: "سوف أعلن استقالتي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت".

وأضاف: "أريد من خلال استقالتي أن أفتح بابا، إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية".

وتابع: "منذ اليوم الأول قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها".

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني.

وسجل قرداحي مقابلة متلفزة في 5 آب/ أغسطس الماضي قبل نحو شهر على تعيينه وزيرا للإعلام، بثتها إحدى المنصات الإلكترونية لفضائية "الجزيرة" القطرية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال فيها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

ويرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إساءة لأي دولة، ما دفعه إلى رفض "الاعتذار"، فيما دعاه رئيس حكومة بلاده نجيب ميقاتي، في تصريحات سابقة، إلى اتخاذ موقف "يحفظ مصلحة لبنان".

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#جورج قرداحي
#وزير الإعلام اللبناني
#السعودية

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