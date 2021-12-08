لبنان: توقيع عقد استيراد الكهرباء من الأردن خلال أيام

أعلن وزير الطاقة اللبنانيّ، وليد فياض، في بيان، اليوم الأربعاء، إنجاز مسودة عقد لاستيراد الكهرباء من الأردن عبر سورية، موضحا أنه سيُوقَّع خلال أيام.

وقال فياض في بيانه الذي جاء عقب اجتماع حكومي بمقر مجلس الوزراء وسط العاصمة بيروت، خُصص لمناقشة أزمة الكهرباء، إنّ "عقد الكهرباء مع الأردن وسورية أصبح جاهزا، وسيتم توقيعه في الأيام المقبلة".

وأضاف أن الاجتماع في مقر مجلس الوزراء "بحث أيضا آلية الدفع بالعملة الصعبة لمزودي الخدمات ولمزويدنا بالغاز والكهرباء، وتحويل ما نجبيه بالليرة إلى دولار وفق سعر معين".

وذكر أن هذه "الآلية شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحة (لمؤسسة) كهرباء لبنان، من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات".

وشارك في الاجتماع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ووزراء وممثلو مؤسسات معنية بقطاع الطاقة.

وقال فياض: "ناقشنا خلال الاجتماع موضوع عقود استجرار الغاز والكهرباء من الأردن، وتحدثنا عن التوقيع مع الأردن ومع سورية على العقد الذي أصبح جاهزا الآن".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توصل لبنان والأردن والنظام السوري، إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، وأعلن وزراء الطاقة بالدول الثلاث جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء.