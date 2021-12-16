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العثور على رفات 11 شرطيًّا عراقيًّا في مقبرة جماعيّة خلّفها "داعش"

تاريخ النشر: 16/12/2021 - 15:35

العثور على رفات 11 شرطيًّا عراقيًّا في مقبرة جماعيّة خلّفها "داعش"
عراقيون عقب تفجير استهدف البلاد (توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

عثرت قوة من البشمركة الكردية على رفات 11 عنصرا من الشرطة العراقية على الأقلّ في مقبرة جماعية خلّفها تنظيم "داعش" الإرهابيّ شماليّ البلاد، يُعتقد أنهم اعتُقلوا وقُتلوا على يد التنظيم في 2018.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الخميس، عن قائد محور كرميان التي تقع جنوب شرق قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، محمد رستم معاون، قوله إنه "تمّ العثور على المقبرة في منطقة دوراجي قريبة من غارة (وهي منطقة متنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية) اليوم الخميس" في منطقة تضمّ كهوفا وحفرا شكّلت مخبأ لتنظيم "داعش".

وأضاف: "نعمل منذ الساعة 11,00 من صباح الخميس. تمّ استخراج رفات 11 من رجال الشرطة العراقية على الأقلّ من المقبرة حتى الآن، يعتقد أنه تمّ اعتقالهم على يد التنظيم في العام 2018".

وأوضح أن "البحث لا يزال مستمرا عن جثث أخرى"، بالتنسيق بين الشرطة الاتحادية العراقية وقوات البشمركة، مؤكدا أن "فريقا هندسيا وطبيا من الشرطة الاتحادية العراقية متواجد في المكان".

وقال المصدر نفسه إنه تم العثور على المقبرة استنادا إلى "معلومات استخباراتية لدينا عن وجود مخابئ لتنظيم ’داعش’ في المنطقة كانوا يسجنون المعتقلين من القوات العراقية فيها".

ويأتي ذلك فيما تتواصل عملية تمشيط "انطلقت مطلع الأسبوع" وفق المسؤول، من قبل الجيش العراقي وقوات البشمركة في مناطق واسعة شمال محافظة ديالى ومناطق في شرق مدينة طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، وهي مناطق تعتبر مناطق عازلة بين القوات البيشمركة الكردية وقوات الحكومة الاتحادية.

وخلّف "داعش" الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق بين عامي 2014 و2017، أكثر من 200 مقبرة جماعية، وفق الأمم المتحدة، قد تضمّ أكثر من 12 ألف جثة في العراق و5 آلاف في شمال سورية.

ويعمل العراق، الذي لا يزال أيضا يكتشف مقابر جماعية من عهد الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، منذ سنوات على تحديد هويات ضحايا مراحل العنف العديدة التي مرت على البلاد.

وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم.

ويعد العثور على آثار الحمض النووي من الرفات المعرضة للأمطار والحرائق وغيرها من العوامل لسنوات، أمراً صعباً، بحسب خبراء الطب الشرعي.

وفقد "داعش" السيطرة على المناطق التي كان يتواجد فيها حتى نهاية عام 2017 ، لكن تقوم خلاياه السرية بشن هجمات غالبا ما تكون خلال الليل، ضد قوات الأمن في مناطق نائية.

كما تستغل هذه الخلايا أراضي الشريط التي تمتد في مناطق متنازع عليها تتواجد فيها قوات البشمركة الكردية وقوات الحكومة الاتحادية.

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#البشمركة
#العراق
#العثور على رفات 11 شرطيا
#مقبرة جماعية

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