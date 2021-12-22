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ليبيا: مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل الاقتراع الرئاسي

تاريخ النشر: 22/12/2021 - 13:10

ليبيا: مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل الاقتراع الرئاسي
من مؤتمر سابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم، الأربعاء، على مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 شهر كانون الثاني/ يناير المقبل بعد أن خلصت لجنة نيابية إلى استحالة إجرائها في الوقت الحالي.

وذكرت المفوضية في بيان صحافي أنها "تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 من شهر كانون الثاني/ يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة 'القوة القاهرة' التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".

كما أكدت المفوضية أن قراراتها فيما يتعلق باستبعاد عدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط "جانبها الصواب".

ولم تنشر المفوضية، حتى اليوم، القوائم النهائية للمرشحين ولم يُسمح بمباشرة الحملة الانتخابية كما شهدت الفترة الماضية شكاوى أمام القضاء وطعون في حق بعض المرشحين.

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أنها لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب ظروف قاهرة لخصتها في "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة بشأن أهلية المترشحين".

ويأتي إعلان مفوضية الانتخابات، بعد ساعات قليلة من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي الأربعاء، استحالة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر الجمعة.

في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي جرى التوقيع على وقف إطلاق النار بين المعسكرين المتنافسين في شرق ليبيا وغربها، وأنهى الاتفاق الحرب التي شنتها قوات حفتر على طرابلس وغرب ليبيا واستمرت 15 شهرا وانتهت بانسحاب قواته إلى سرت منتصف العام 2020.

أعقب ذلك تشكيل حكومة انتقالية بداية 2021، في نهاية عملية بقيادة الأمم المتحدة، مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية ومن ثم نيابية.

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#ليبيا
#انتخابات ليبيا

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