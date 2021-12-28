دوي انفجار في "النبي شيت" اللبنانية

سمع دوي انفجار في جرود بلدة النبي شيت شرقي بعلبك وصل صوته إلى أرجاء البقاع اللبناني دون تحديد الأسباب، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن مراسلها أن شهود عيان سمعوا دوي ​انفجار​ كبير عند ​السلسلة الشرقية​ في محيط بلدة ​النبي شيت​ و​بلدة سرعين​ قرب ​بعلبك​، لم تعرف أسبابه بعد".

وذكرت الوكالة أن الانفجار شرقي بعلبك ناتج عن تفجير ذخائر قديمة بإحدى مراكز حزب الله العسكرية.

وترجح التقديرات الأولية أنن الانفجار ناتج عن تفجير ذخائر قديمة تابعة لحزب الله. وكانت قد رجحت معلومات أولية أن يكون الانفجار ناجم عن تفجير كسارات في المنطقة.