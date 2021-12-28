مصرع أكثر من 30 شخصًا جرّاء انهيار منجم للذهب غربيّ السودان

لقي واحد وثلاثون شخصًا على الأقلّ، مصارعهم، اليوم الثلاثاء، جرّاء انهيار منجم قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن خالد ضحوي مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين، القول: "لقي 31 معدِّنا تقليديًا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين".

ومنذ أكثر من عقد من الزمن انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب.

وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بنحو مليوني شخص ينتجون حوالي 80% من إنتاج البلاد الذي يبلغ نحو 80 طنا سنويا.

وأكد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم، إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأضاف: "قامت السلطات وقتها باغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراسة سُحبت قبل شهرين".

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300%.

كما يواجه أزمة سياسية بعد انقلاب نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر وعزل على إثره الحكومة المدنية واعتقل أعضاءها، قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا مع رئيسها، عبد الله حمدوك، مكّنه من العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.