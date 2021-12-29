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قبل تهريبها للخليج: لبنان يضبط كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 21:09

قبل تهريبها للخليج: لبنان يضبط كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون
ضابط جمارك سعودي يفتح ثمار رمان مستوردة (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن لبنان، الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون قبل تهريبها إلى دول الخليج.

جاء ذلك في بيان لشعبة مكافحة المخدرات بمديرية الجمارك اللبنانية نشرته وكالة الأنباء المحلية.

وذكر البيان أنه "تم رصد شحنة من الحمضيات كانت بصدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت إلى دول الخليج".

وأضاف: "بتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من الكبتاجون تبلغ 9 ملايين حبة".

ولفت البيان إلى أنه تم ضبط عدد من الأشخاص بتهمة التورط في عملية التهريب، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين، ودون أن يذكر رقما محددا للأشخاص الموقوفين.

وجال وزير الداخلية اللبنانية، بسام مولوي في مرفأ بيروت لتفقد شحنة الحبوب المخدرة التي جرى ضبطها، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وقال مولوي خلال جولته: "نود إيصال رسالة للعالم العربي عن جديتنا وعملنا لمنع الشرّ عن أشقائنا العرب".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قررت السعودية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو المرور عبر أراضيها لدولة ثالثة؛ بدعوى استغلالها في تهريب المخدرات.

وجاء القرار السعودي آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وفي حينها، أشار السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى ضبط أكثر من 600 مليون حبة من مخدر الكبتاجون قادمة من لبنان خلال 6 سنوات.

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#لبنان
#كبتاغون
#تهريب حبوب مخدرة
#الخليج

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