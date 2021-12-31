"النهضة" التونسية تعلن اختطاف نائب رئيس الحركة

أعلنت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الجمعة، اختطاف القيادي نور الدين البحيري، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وقالت الحركة في بيان، إنه "تم صبيحة اليوم اختطاف نائب رئيس الحركة، والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري".

وذكرت أنه تم "اختطافه من طرف رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة".

وأضافت أنه "تم خلال عملية الاختطاف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري، التي كانت برفقته (دون تحديد المكان)".

وأعربت الحركة عن "استنكارها بشدة لهذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم".

والبحيري (63 عاما)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.‎