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الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى باريس بعد 3 أشهر من استدعائه

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 17:45

الجزائر تعلن عودة سفيرها إلى باريس بعد 3 أشهر من استدعائه
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، عودة سفيرها لدى فرنسا، عنتر داود إلى ممارسة مهامه ابتداء من غد الخميس، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من استدعائه للتشاور احتجاجا على تصريحات للرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون وُصفت "بالمسيئة".

جاء ذلك في بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية، ذكرت خلاله أن "رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون استقبل سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود الذي يعود لمواصلة أداء مهامه في باريس ابتداء من يوم غد الخميس".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استدعاء داود للتشاور احتجاجا على وصفت بالمسيئة من ماكرون.

وجاء استدعاء السفير الجزائري، عقب تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" عن الرئيس الفرنسي يتساءل فيها "عما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

واتهم ماكرون النظام الجزائري، بالاستثمار في "ريع الذاكرة" وتنمية الضغينة تجاه فرنسا.

وقرر تبون حظر تحليق الطيران العسكري الفرنسي العامل في الساحل الإفريقي ضمن قوة برخان، في الأجواء الجزائرية وهو قرار لم يعلن بعد رفعه.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أجرى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان زيارة مفاجئة إلى الجزائر وصفت بأنها محاولة لحلحلة الأزمة بين البلدين.

وألمح تبون نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إلى إمكانية استئناف العلاقات لكن وفق محددات جديدة.

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#الجزائر
#فرنسا
#عنتر داود
#عودة السفير الجزائري إلى فرنسا

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