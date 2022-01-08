  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الأمم المتحدة تعلن إطلاق "مشاورات لعملية سياسية" في السودان

تاريخ النشر: 08/01/2022 - 14:07

الأمم المتحدة تعلن إطلاق "مشاورات لعملية سياسية" في السودان
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بحسب ما جاء في بيان لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس.

وقال البيان: "يُطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميًا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها".

وأضاف أنه "ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية"، دون تحديد موعد أو مكان لعقدها.

وأوضح البيان أن العملية السياسية تهدف "إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".

وأعرب بيرتس، وفق البيان، عن قلقه الشديد من "أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة في ديسمبر/كانون الأول 2018".

وأضاف: "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني". وشدد بيرتس على أن "الوقت حان لإنهاء العنف والدخول في عملية بنَّاءة، وستكون العملية شاملة للجميع".

والجمعة، هاتف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

وفي الثاني كانون الثاني/ يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.

بودكاست عرب 48

#يونيتامس
#السودان
#الأمم المتحدة

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

7 أيام على المظاهرات بكزاخستان.. لمَ الاحتجاج وماذا جرى؟
7 أيام على المظاهرات بكزاخستان.. لمَ الاحتجاج وماذا جرى؟

2022-01-08

مصر: مصرع 16 شخصا وإصابة 18 في حادث طرق
مصر: مصرع 16 شخصا وإصابة 18 في حادث طرق

2022-01-08

الإفراج عن رامي شعث مقابل التنازل عن جنسيته المصرية
الإفراج عن رامي شعث مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

2022-01-08

الأكثر قراءة

جنين: الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي

جنين: الأمن الفلسطيني يعتقل نجل الأسير زكريا الزبيدي

2022-01-07
شهداء قلّة المسؤولية

شهداء قلّة المسؤولية

2022-01-07
إلغاء

إلغاء "الشارة الخضراء" بدءًا من الإثنين

2022-01-07
عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية

عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية

2022-01-07
إسرائيل تخشى أنشطة اجتماعية إيرانية بسورية وطائرات حزب الله المسيرة

إسرائيل تخشى أنشطة اجتماعية إيرانية بسورية وطائرات حزب الله المسيرة

2022-01-07