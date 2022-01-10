تقرير: مقتل وإصابة 1171 مدنيا يمنيا خلال 2021

أصدرت لجنة حقوقية باليمن، أمس الأحد، بيانا، أحصت فيه مقتل وإصابة 1171 مدنيا جراء "هجمات مباشرة وعشوائية" في البلاد خلال العام الماضي (2021).

وجاء ذلك بحسب البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وهي لجنة حكومية.

وقال البيان "إن العام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا في حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها والتي تلازمت مع اشتداد العمليات العسكرية وارتكاب الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين".

وذكرت اللجنة، أنها وثقت مقتل 403 مدنيين بينهم 30 امرأة، و48 طفلا في الفترة من كانون ثان/ يناير وحتى كانون أول/ ديسمبر من 2021.

كما وثقت إصابة 768 مدنيا آخرين، بينهم 85 امرأة، و167 طفلا خلال المدة ذاتها.

وأشار البيان كذلك إلى سقوط 296 ضحية من المدنيين جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة، دون مزيد من التفاصيل حول الجهات المسؤولة عن تلك الجرائم.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.