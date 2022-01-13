مقتل متظاهر سوداني برصاص الأمن

أعلنت لجنة أطباء السودان، مساء الخميس، سقوط قتيل في مظاهرات بمدينة بحري، شمال العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد الريح محمد، إثر إصابته برصاصة في البطن من قبل قوات السلطة الانقلابية، خلال مشاركته في مليونية (مظاهرة) 13 يناير (كانون ثاني) بمدينة بحري".

وأضافت: "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 64 شهيدا (منذ 25 أكتوبر/تشرين أول)"، فيما لم يصدر على الفور أي تعليق من السلطات السودانية بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق الخميس، قالت اللجنة نفسها إن مظاهرات اليوم "تمت مواجهتها بعنف مفرط من قبل قوات الأمن السوداني، ما أدى إلى عشرات الإصابات بالرصاص الحي".

كما أعلنت الشرطة السودانية، مقتل أحد ضباطها خلال مظاهرات احتجاجية في الخرطوم.

والخميس، شهدت العاصمة ومدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، بدعوة من قوى وهيئات منها "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم" (ناشطون في الأحياء) وتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا).

وتأتي هذه المظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف، لإيجاد حل جذري للأزمة السياسية في السودان.

ومنذ 25 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.