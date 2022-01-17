الإمارات تتهم الحوثيين باستهداف أراضيها وتؤكد احتفاظها "بحق الرد"

اتهمت السلطات الإماراتية، مساء اليوم، الإثنين، جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، باستهداف "مناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مشددة على "احتفاظها بحق الرد"، وذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية ("وام").

ووفق البيان، قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد: "ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم"، مؤكدا أن "هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وأضافت الخارجية، في البيان ذاته، أن "الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم". ووصفت تلك الهجمات بأنها "جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

ودعت "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما". كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن تعازيها الصادقة لأهالي المتوفين من جراء "هذا الاعتداء الإجرامي".

والإثنين، شهدت إمارة أبو ظبي، انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبو ظبي، وأسفر أحدهما عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6، تلاها قلق أممي، وإدانات عربية واسعة.

وأعلنت شرطة أبو ظبي، الإثنين، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة مُسيرة صغيرة وقعت بالمنطقتين قد تكون السبب في الحريقين"، دون اتهام صريح للحوثيين المعروفين باستخدام تلك المسيرات في عمليات ضد السعودية.

فيما أعلنت جماعة الحوثي في بيان رسمي، عزمها إصدار بيان عن "عملية عسكرية نوعية نفذتها قواته في العمق الإماراتي"، دون مزيد من التفاصيل.