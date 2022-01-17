قتلى وجرحى بانفجارات أبو ظبي والحوثي يتحدث عن عملية بالإمارات

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك جراء انفجار 3 صهاريج لنقل البترول وحريق قرب مطار أبو ظبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت شرطة أبوظبي في بيان، أن "حادث انفجار صهاريج ​المحروقات​ أسفر عن 3 ​وفيات​ من جنسيتين آسيويتين (وفاة باكستاني وهنديين) وإصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة"، مؤكدة أن "السلطات المختصة بدأت تحقيقا موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

وعقب الانفجارات بالصهاريج، أظهرت بيانات ملاحية لموقع فلايت رادار، تعطلا مؤقتا في حركة الطائرات القادمة إلى مطار أبوظبي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن شرطة أبو ظبي أكدت "اندلاع حريق صباح اليوم مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي".

وقالت نقلا عن الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير "إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق".

وأكدت أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.

وعقب الانفجار في أبو ظبي، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع، إنهم سيكشفون خلال ساعات تفاصيل عملية عسكرية في العمق الإماراتي.

من جانبه، قال التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، إنه رصد وتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين، مشيرا إلى أن عددا من الطائرات المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.

وردا على تحالف السعودية، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين محمد البخيتي، إنه لا يعرف مكان إطلاق الطائرات المسيرة، ولكنه أشار إلى أن القول إنها انطلقت من مطار صنعاء يأتي كذريعة لاستهداف المطار.

وحذر البخيتي الإمارات من أن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، وأنها في بدايتها، مؤكدا أن جماعته تعاملت بصبر كبير مع الإمارات حسب قوله.

ويأتي هجوم الحوثيين اليوم، بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، تحرير كامل محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد، من جماعة الحوثي، بمساندة التحالف العربي ودولة الإمارات.

وتصاعدت هجمات الحوثيين في الآونة الأخيرة ضد الأهداف السعودية والإماراتية، ففي 3 كانون الثانير الجاري، أعلنت الجماعة "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة ، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".