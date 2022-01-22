وزير الخارجية الكويتي: نعمل على "إعادة بناء الثقة" مع لبنان

صرّح وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر محمد الصباح، اليوم السبت، أن بلاده تعمل على "إعادة بناء الثقة" مع لبنان، بعد أشهر من اندلاع أزمة دبلوماسية مع دول الخليج على خلفية تصريحات وزير الإعلام السابق، جورج قرداحي.

ووصل وزير الخارجية الكويتي إلى بيروت، السبت، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ الخلاف الدبلوماسي الذي اندلع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، إن "العلاقات مع لبنان لم تقطع وإنما تم سحب السفراء للتشاور".

وأشار الصباح إلى أن "التحرك الكويتي هو تحرك خليجي وبالتنسيق مع الدول الخليجية، لا نريد تدخل دول في شؤون لبنان ولا نريد تدخل لبنان في شؤون دول أخرى".

وأضاف الصباح إلى أن بلاده تعمل "على إعادة بناء الثقة مع لبنان، وهذا يتأتى بخطوات ملموسة قد تستغرق بعض الوقت".

وذكر الوزير الكويتي أن "هناك رغبة مشتركة لاستعادة لبنان تألقه في العالم العربي بعدم التدخل في شؤون الدول العربية والخليجية خاصة". وقال إن "زيارتي إلى لبنان تأتي ضمن الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان".

وبدوره قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، إن بلاده تعول "على الكويت لبناء مزيد من الحوار بين العرب".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طردت الكويت والسعودية والبحرين دبلوماسيين لبنانيين وسحبت سفراءها من بيروت في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

ومثلت هذه الخطوة ضربة للبنان الذي تشكلت حكومته في أيلول/ سبتمبر بعد 13 شهرا من الانتظار، وكان يُنتظر منها أن تقوم بإصلاحات كبيرة لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مدمرة.

وأعلن قرداحي استقالته في كانون الأول/ ديسمبر، معبرا عن أمله في أن يساهم ذلك في خروج لبنان من الأزمة.