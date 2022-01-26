  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

اتفاق لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 11:54

اتفاق لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية
محطة طاقة قبالة السواحل جنوبي بيروت (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

صرّح وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الأربعاء، أن بلاده توصّلت لاتفاقية مع الأردن لربط لبنان بالكهرباء عبر الأراضي السورية، في مسعى لتخفيف أزمة شح الطاقة في البلاد.

وجاءت تصريحات، فياض، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت، مع نظيره الأردني صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء بالنظام السوري، غسان الزامل.

وأوضح فياض أن الاتفاقية ستؤمن للبنان "250 ميغاوات من الكهرباء، بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سورية"، وأكد أن بلاده تعول "على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد، وشح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

من جهته، أكد الوزير الأردني الخرابشة أن أهمية اتفاق استجرار الطاقة أنه يأتي في ظرف لبناني حساس، مضيفا أن التوجيهات السياسية في الأردن هي أن يتم التعاون مع لبنان على أكمل وجه.

بدوره، قال الزامل، إن "سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان، وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق".

ومطلع أيلول/ سبتمبر 2021، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

وأزمة الوقود في لبنان إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.

ويرتبط الأردن وسورية كهربائيا من خلال خط نقل منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حاليًا منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية؛ في حين ترتبط سورية ولبنان من خلال عدة خطوط ربط.

بودكاست عرب 48

#لبنان
#الأردن
#سورية
#مصر
#اتفاقية ربط لبنان بالكهرباء

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 77
ارتفاع قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 77

2022-01-26

بسن 81 عامًا: بيلوسي تترشح مرّة أخرى للكونغرس
بسن 81 عامًا: بيلوسي تترشح مرّة أخرى للكونغرس

2022-01-26

مخاوف على مصير مئات الأطفال في سجن الحسكة
مخاوف على مصير مئات الأطفال في سجن الحسكة

2022-01-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء صافية تسبق منخفضا جويا عميقا الأربعاء

حالة الطقس: أجواء صافية تسبق منخفضا جويا عميقا الأربعاء

2022-01-25
إفادة حكروش بالشرطة: رأيت القتيل وعلمت بوجود القاتل.. وغادرت المكان

إفادة حكروش بالشرطة: رأيت القتيل وعلمت بوجود القاتل.. وغادرت المكان

2022-01-25
تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي

تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي

2022-01-25
تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي:

تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي: "ملامح دولة فاسدة"

2022-01-25

"أصحاب ولا أعز".. فيلم يثير جدلا واسعا على "نتفليكس"

2022-01-25