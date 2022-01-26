اتفاق لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية

صرّح وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم الأربعاء، أن بلاده توصّلت لاتفاقية مع الأردن لربط لبنان بالكهرباء عبر الأراضي السورية، في مسعى لتخفيف أزمة شح الطاقة في البلاد.

وجاءت تصريحات، فياض، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت، مع نظيره الأردني صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء بالنظام السوري، غسان الزامل.

وأوضح فياض أن الاتفاقية ستؤمن للبنان "250 ميغاوات من الكهرباء، بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سورية"، وأكد أن بلاده تعول "على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد، وشح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

من جهته، أكد الوزير الأردني الخرابشة أن أهمية اتفاق استجرار الطاقة أنه يأتي في ظرف لبناني حساس، مضيفا أن التوجيهات السياسية في الأردن هي أن يتم التعاون مع لبنان على أكمل وجه.

بدوره، قال الزامل، إن "سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان، وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق".

ومطلع أيلول/ سبتمبر 2021، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

وأزمة الوقود في لبنان إحدى أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.

ويرتبط الأردن وسورية كهربائيا من خلال خط نقل منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حاليًا منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية؛ في حين ترتبط سورية ولبنان من خلال عدة خطوط ربط.