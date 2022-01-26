  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

ارتفاع قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 77

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 12:33

ارتفاع قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 77
احتجاجات مستمرة في السودان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 77 قتيلا منذ يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد وفاة متظاهر متأثرا بجروحه؛ حسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان اليوم، الأربعاء.

وجاء في بيان للجنة "ارتقت روح الشهيد أحمد عبد المنعم (18 عاما) والذي أصيب برصاص حي في الرأس أثناء المشاركة في مظاهرات 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي في أم درمان بالخرطوم".

ولفت إلى "ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 77 قتيلا".

وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا التظاهرات التي تطالب بـ"الحكم المدني" منذ أكتوبر الماضي.

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

بودكاست عرب 48

#السودان
#احتجاجات
#لجنة أطباء السودان
#انقلاب عسكري
#عبد الفتاح البرهان

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتفاق لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية
اتفاق لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية

2022-01-26

بسن 81 عامًا: بيلوسي تترشح مرّة أخرى للكونغرس
بسن 81 عامًا: بيلوسي تترشح مرّة أخرى للكونغرس

2022-01-26

مخاوف على مصير مئات الأطفال في سجن الحسكة
مخاوف على مصير مئات الأطفال في سجن الحسكة

2022-01-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء صافية تسبق منخفضا جويا عميقا الأربعاء

حالة الطقس: أجواء صافية تسبق منخفضا جويا عميقا الأربعاء

2022-01-25
إفادة حكروش بالشرطة: رأيت القتيل وعلمت بوجود القاتل.. وغادرت المكان

إفادة حكروش بالشرطة: رأيت القتيل وعلمت بوجود القاتل.. وغادرت المكان

2022-01-25
تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي

تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي

2022-01-25
تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي:

تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي: "ملامح دولة فاسدة"

2022-01-25

"أصحاب ولا أعز".. فيلم يثير جدلا واسعا على "نتفليكس"

2022-01-25