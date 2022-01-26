ارتفاع قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 77

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 77 قتيلا منذ يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد وفاة متظاهر متأثرا بجروحه؛ حسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان اليوم، الأربعاء.

وجاء في بيان للجنة "ارتقت روح الشهيد أحمد عبد المنعم (18 عاما) والذي أصيب برصاص حي في الرأس أثناء المشاركة في مظاهرات 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي في أم درمان بالخرطوم".

ولفت إلى "ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 77 قتيلا".

وعادة لا تصدر وزارة الصحة بيانات بخصوص ضحايا التظاهرات التي تطالب بـ"الحكم المدني" منذ أكتوبر الماضي.

ويشهد السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.