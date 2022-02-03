هل انطلق الهجوم على الإمارات من العراق لا من اليمن؟

أعلنت جماعة مسلحة غير معروفة مسؤوليتها عن محاولة استهداف الإمارات بطائرات من دون طيار، بعد موجة من الهجمات من قبل الحوثيين ضد الدولة الخليجية.

ويرجّح خبراء أن الهجوم انطلق من العراق وليس فقط من اليمن، في تصعيد إضافي على مجريات الحرب.

وقالت جماعة "ألوية الوعد الحق"، التي يُعتقد أنّها مرتبطة بتنظيمات عراقية مقرّبة من إيران، في بيان، أمس، الأربعاء، نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّها هاجمت العاصمة، أبو ظبي، بأربع طائرات مسيّرة.

وأوضحت "قام أبناء الجزيرة العربية فجر اليوم (الأربعاء) بتوجيه ضربة" ضد الإمارات "بأربع طائرات استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي"، متوعّدة بضربات "موجعة" أخرى.

وقبيل منتصف ليل الأربعاء – الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية "اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء)، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".

ولم تحدّد الوزارة المنطقة التي حاولت الطائرات استهدافها أو الجهة التي تقف خلف العملية، علما بأنّها اتهمت الحوثيين من إيران بالوقوف خلف الهجمات الثلاث التي تعرضت لها الشهر الماضي.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعمًا لحكومة عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين منذ 2015. وفي العام 2019، سحبت قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعبًا مؤثّرا فيه.

والشهر الماضي، تعرّضت الدولة الثرية لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن، على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.

ولم يعلن اليمنيون عمليات جديدة ضد الإمارات الأربعاء أو الخميس.

غير أن المسؤول السياسي في صفوف الحوثيّين، محمد علي الحوثي، كتب على "تويتر" عقب محاولة الاستهداف الأخيرة "شكرًا للعراق الحر وفصائله المجاهدة المساندة اليمن الصمود"، قبل أن يمحو التغريدة في وقت لاحق.

ولم يعلق المسؤولون الإماراتيون على بيان "ألوية الوعد الحق".

وكانت الجماعة، التي وصفتها كتائب "حزب الله" العراقية بأنها "غير معروفة"، قد أعلنت في السابق عن هجوم على السعودية في كانون الثاني/يناير 2021. ونفى الحوثيون مسؤوليتهم عن ذلك الهجوم.