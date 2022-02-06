الجزائر: جبهة التحرير الوطني تعلن تصدرها انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان

صرّح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا بالجزائر، الأحد، عبر بيان صدر عنه أنه تصدر انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي جرت، أمس السبت.

ونشر الحزب بيانا مقتضبا على صفحته بـ"فيسبوك" جاء فيه: "حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى وطنيا بـ25 سيناتورا (من أصل 68)".

ومجلس الأمة في الجزائر، هو الغرقة الثانية للبرلمان، تم إنشاؤه بموجب تعديل دستوري عام 1996، ويضم 144 عضوا، ويُنتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية (البلدية والولاية)، فيما يعين الرئيس الثلث الأخير (48 عضوا).

وتُجرى كل 3 سنوات انتخابات لتجديد نصف أعضاء المجلس بموجب الدستور الجزائري، وهم 72 عضوًا (48 من المنتخبين و24 من المعينين من جانب رئيس الجمهورية) ويشترط في المترشح أن يكون منتخبا، سواء في مجلس بلدي أو مجلس ولائي".

وعام 2021 قامت السلطات بتقسيم إداري جديد تم بموجبه رفع عدد الولايات من 48 إلى 58 وهو ما يعني تخصيص 20 مقعدا للولايات الجديدة لأول مرة (مقعدان لكل ولاية) بشكل جعل التنافس هذه المرة على 68 مقعدا بدل 48.

وحسب التقسيم الجديد، سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة آليا إلى 174 بدل 144 تنقسم بين 116 عن طريق الاقتراع (مقعدان لكل ولاية) و58 يعينهم الرئيس.

والسبت، قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، مع انطلاق السباق إنه تم تسجيل 475 مترشحا ينتمون لـ 22 حزبا سياسيا ومستقلين تنافسوا على 68 مقعدا.

وذكرت مصادر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي (محافظ) لـ"لأناضول" إنه ينافس المستقلين على المركز الثاني بأكثر من 10 مقاعد وتوزعت الأخرى بين حركة البناء الوطني (إسلامية) وجبهة المستقبل (وسط) بخمسة مقاعد لكل حزب وحصدت أحزاب أخرى مقاعد أقل.

ومن المقرر أن يعلن شرفي، مساء الأحد، النتائج الرسمية الأولية للسباق، في انتظار أن تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في غضون 3 أيام من تلقيها المحاضر والطعون.