العراق: لجنة التحقيق باغتيال سليماني تجتمع في بغداد‎‎

عقدت اللجنة القضائية المشتركة العراقية - الإيرانية الخاصة بالتحقيق باغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في بغداد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان، أن "اللجنة القضائية المشتركة بين العراق وإيران للتحقيق في جريمة اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما، عقدت، الثلاثاء، الاجتماع الثالث".

وأضاف البيان أن الاجتماع "بحث آخر الإجراءات التحقيقية بالقضية وتبادل الوثائق بين الجهات التحقيقية في البلدين".

وعقد الاجتماع الأول للجنة التحقيق العراقية - الإيرانية بحادثة اغتيال سليماني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في العاصمة العراقية، فيما عقد الاجتماع الثاني للجنة في كانون الأول/ ديسمبر بطهران.‎

واغتيل سليماني وأبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أميركية قرب بغداد في 3 كانون الثاني/ يناير 2020.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير 2021، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتهمة اغتيال سليماني والمهندس والمرافقين لهما.

ومنذ حادثة مقتل سليماني، تتعرض "المصالح" الأميركية في العراق، خصوصا القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية، إلى هجمات بالصواريخ أو الطائرات المُسيرة، حيث تتهم واشنطن فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران، بالمسؤولية عن تلك الهجمات.