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تبون: القمة العربية المرتقبة تعقد في الربع الأخير من 2022

تاريخ النشر: 15/02/2022 - 23:52

تبون: القمة العربية المرتقبة تعقد في الربع الأخير من 2022
(الرئاسة الجزائرية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، إن القمة العربية المرتقبة ببلاده ستنعقد خلال الربع الأخير من عام 2022، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي.

وحسب الرئيس الجزائري فإن "القمة العربية ستعقد قبل نهاية السنة وبالتحديد خلال الربع الأخير من العام"، دون ذكر تاريخ محدد.

وأوضح أن التاريخ سيحدد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب مرتقب في آذار/ مارس المقبل في القاهرة، باقتراح من الجزائر.

وردا على سؤال بشأن مدى صحة ما تم تداوله إعلاميا حول وجود خلافات بين القادة العرب كانت وراء تأجيل القمة، قال تبون إن "ذلك غير صحيح".

ولفت تبون إلى أن بلاده "تأمل أن تخرج هذه القمة بنتائج جيدة تخدم لم شمل الدول العربية وكذا مراجعة نصوص الجامعة العربية".

يشار إلى أن القمة العربية كانت قد تأجلت عاما 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

من جهة أخرى، جدد الرئيس الجزائري رفض بلاده أي وساطة مع المغرب بسبب ما أسماها "تواصل الحملة الدعائية ضدنا"، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل أشهر، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما اعتبرته "حملات عدوانية" ضدها متواصلة، فيما وصفت الرباط ذلك بالمبررات الواهية.

بودكاست عرب 48

#الجرائر
#القمة العربية

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