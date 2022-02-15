ولي عهد البحرين يزور إسرائيل "قريبا"

أعلن وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، مساء الثلاثاء، أن ولي عهد البلاد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قبِلَ دعوة لزيارة إسرائيل في "المستقبل القريب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالمنامة، في ختام زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وهو أول رئيس حكومة إسرائيلي يزور الدولة الخليجية، وفق بيان لوزارة خارجية البحرين.

وقال الزياني إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه إلى ولي العهد الدعوة لزيارة إسرائيل، وقد قبلها، ومن المقرر أن تتم في المستقبل القريب".

ووصف الزياني زيارة بينيت لبلاده، الإثنين والثلاثاء، بأنها "علامة فارقة"؛ وقال إن "البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية".

وأردف أنه تمت الموافقة على "إستراتيجية السلام الدافئ المشتركة التي ستكون بمثابة خارطة طريق لتنمية العلاقات بين البلدين".

وأوضح أنها "ستعطي الأولوية لمجالات الاهتمام المشترك، بما فيها الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم والتجارة والاستثمار".

وخلال المؤتمر الصحافي، دعا الزياني إسرائيل والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار حل الدولتين.

وأضاف الزياني أن الوفد الإسرائيلي المرافق لبينيت بحث مع مسؤولين بحرينيين "الملف النووي الإيراني والإرهاب في المنطقة".