نصر الله: بدأنا بتحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن جماعته أصبحت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة، وباتت تنتج الطائرات المُسيّرة.

وقال نصر الله، في خطاب لأنصاره، "أقول للعدو أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا المتواجدة عندنا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا بذلك، وحولنا عددا كبيرا من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة"،

وأضاف "نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المُسيّرات في لبنان"، وتابع "لسنا بحاجة إلى نقل الصواريخ أو جلب المُسيرات من إيران".

ولم يصدر رد إسرائيلي فوري على تصريحات نصر الله.

وفيما قالت تعلن إسرائيل بين الفينة والأخرى أنها أسقطت عدة طائرات مسيرة تابعة لحزب الله عبرت المجال الجوي الإسرائيلي، قال نصر الله إن زيادة قدرات "حزب الله" المضادة للطائرات المسيرة أدت إلى انخفاض وتيرة تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وأضاف أن "المقاومة قامت بتفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات طويلة. أخذنا قرار التفعيل في الحد الأدنى في مواجهة المُسيرات"، معتبرا أن إسرائيل "لجأت إلى تجنيد العملاء في الداخل للتعويض عن عدم تمكنه من ارسال المُسيرات إلى لبنان".