الجيش الأردني: مهرّبو المخدرات يستخدمون الطائرات المسيّرة

علن الجيش الأردني، اليوم، الخميس، أنّ محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية باتت "منظمة"، تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وكشف ضابط في الجيش الأردني أنّ جيش النظام السوري يتعاون مع عصابات التهريب.

وقال الجيش الأردني أنه أحبط، منذ بداية هذا العام فقط، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، أي ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طيلة العام 2021.

وجاء هذه التصريحات خلال جولة نظمتها القيادة العامة للقوات المسلحة لوسائل الإعلام، على الحدود الأردنية السورية.

وقال العقيد زيد الدباس "الشيء الأخطر الذي لمسناه مؤخرًا هو وجود مجموعات مسلحة مرافقة لمجموعات التهريب"، مضيفًا أن هذه المجموعات تستخدم "سيّارات مجهّزة تجهيزا عاليًا، وبكلفة مالية عالية وصولا إلى طائرات مسيّرة" في عملياتها.

وتحدّث عن "عمليات منظمة"، معربًا عن أمله في "التعاون والتنسيق مع الجانب السوري لمنع هذه الشبكات من التوسع".

ورصد الجيش الأردني 160 شبكة تهريب تعمل في مناطق الجنوب السوري، وفق الدباس.

وقال مدير الإعلام العسكري، العقيد مصطفى الحياري، خلال الجولة إن الجيش قتل "30 مهربا وأحبط دخول 17348 كف حشيش، وأكثر من 16 مليون حبة مخدر (كبتاغون)" منذ بداية هذا العام فقط.

وخلال عام 2021، أحبط الجيش الأردني 361 محاولة تهريب، وضبط 15,5 مليون حبة كبتاغون.

وتابع الحيّاري أنّ "الأردن يخوض حربا غير معلنة على الحدود مع تجار المخدرات ومن يقف خلفهم"، موضحا أن مجموعات المهربين سابقًا كانت تتألف من 3 إلى 6 أشخاص، بينما قد تصل الآن إلى 200 شخص "يستخدمون تكتيكات وعمليات خداع وتمويه".

وأشار إلى "تعاون بعض المفارز الحدودية التابعة لجيش النظام السوري مع المهرّبين، وتقديمها حماية وتسهيلات لهم، لكن لا نستطيع الجزم بأن ذلك يتم بتعليمات من الجيش"، مضيفًا "ربما هي حالات فساد على مستوى تلك المخافر".

وتحدث عن "تجاوب" من جانب النظام السوري للحد من هذه العمليات، "لكن للأسف مفعوله على الأرض لا يمتد لفترة طويلة".

وتوعد الحياري كل من يحاول إدخال المخدرات إلى الأردن، بأنه "سيواجه الموت".