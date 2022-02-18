العراق: مقتل قيادي من "داعش" وأحد مساعديه في الأنبار

قُتل قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي وأحد مساعديه بضربة جوية في محافظة الأنبار غربي العراق، بحسب ما أفادت السلطات العراقية، أمس الخميس.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع في بيان، إن مقاتلة عراقية شنت ضربة جوية على سيارة كان يستقلها "والي الأنبار" في "داعش" المدعو "مثنى خضر كامل شتران، المكنى أبو ملوكة" مع أحد مساعديه.

وأضاف البيان أن الضربة الجوية التي شُنت في صحراء قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل "أبو ملوكة" ومساعده.

وفي الفترة الأخيرة، كثف تنظيم "داعش" هجماته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي العراق.

وتطلق القوات العراقية في المقابل، حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد.

وكان التنظيم سيطر على نحو ثلث مساحة العراق في صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة هي المسؤولة عن الهجمات التي تشهدها البلاد.