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واشنطن تحثّ بيروت على التحقيق بـ"تجاوزات" في النظام المصرفيّ

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 23:12

واشنطن تحثّ بيروت على التحقيق بـ"تجاوزات" في النظام المصرفيّ
لبنانيون يخطّون عبارة "فرع اللصوص" على أحد بنوك بيروت ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حثت الولايات المتحدة، السلطات اللبنانية، الأربعاء، على التحقيق في "تجاوزات" داخل النظام المصرفي اللبناني.

جاء ذلك في بيان مع ختام زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، استمرت ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في البيان، إن الوفد "شدد على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات (داخل النظام المصرفي اللبناني)، لا سيما من جانب مصرف لبنان".

وأضافت أن أعضاء الوفد الأميركي "طالبوا الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات ذات صلة".

والثلاثاء، التقى الوفد الأميركي مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، وبحثا سبل مكافحة الفساد وغسل الأموال والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان حينها، إن "الرئيس عون أبلغ الوفد الأميركي بأن عملية مكافحة الفساد ستستمر، ومن أبرز مظاهرها الإصرار على تحقيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال".

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#الولايات المتحدة
#لبنانن النظام المصرفي اللبناني
#تجاوزات

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