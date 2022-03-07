السعودية تطلق عملية عسكرية باليمن وتعلن تدمير مسيّرات أُطلقها الحوثيون تجاهها

أعلن التحالف السعودي الإماراتي في الحرب على اليمن، صباح الإثنين، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة، أُطلقت نحو السعودية، وتنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين استجابة لتهديدها.

وأفاد التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بـ"اعتراض وتدمير طائرات مسيرة (لم يذكر عددا) أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية" دون تفاصيل أكثر.

وفي بيان ثان، أعلن التحالف تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأضاف البيان أن "العملية استجابة لتهديد الطائرات المسيرة ومحاولات استهداف المدنيين".

ولم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي على بياني التحالف العربي حتى الساعة 04:00 (ت.غ).

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.