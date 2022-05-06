بمساعدة FBI: المغرب يوقف مواليًا لـ"داعش"

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، اليوم، الجمعة، أنها أوقفت شخصًا يُشتبه في موالاته لتنظيم الدولة الإسلامية ("داعش")، و"تورّطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي"، وذلك بتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ("إف بي آي").

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان، إنّه تمكّن "من توقيف شخص موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي، للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام"، وذلك بمدينة بركان، شرقيّ البلاد.

وأوضح البيان أنه "جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي، انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي".

وأضاف المصدر أن المشتبه به (37 عاما) كان "يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري، بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية".

ويأتي هذا الإعلان قبل بضعة أيام من انعقاد اجتماع التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في مراكش، الأسبوع المقبل، برئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة.

وأواخر العام الماضي، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية عن عملية مماثلة أسفرت عن إحباط هجوم "إرهابي"، كان يخطط له مغربي يشتبه في موالاته لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ومن حينٍ لآخر، تعلن السلطات المغربية توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية خصوصا. وفاق عدد الخلايا التي تم تفكيكها الألفين منذ 2002 مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.