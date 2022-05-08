انتخابات لبنان: مغتربون في 48 دولة يقترعون بالمرحلة الثانية

انطلقت صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من انتخابات لبنان النيابية لعام 2022 التي تشمل المغتربين في 48 دولة، حيث تسجل نحو 193 ألف ناخب في 48 دولة للمشاركة في العملية الانتخابية، علما أن المرحلة الأولى انطلقت الجمعة، حيث بلغت نسبة المشاركين 60%.

وبدأ الناخبون المسجلون للاقتراع في 48 دولة تعتمد الأحد عطلة نهاية الأسبوع بالتوجه منذ الصباح الباكر إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية تستمر لغاية الساعة العاشرة مساء بتوقيت بيروت.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أن نسبة تصويت المغتربين بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بلغت 60 %.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بالعاصمة بيروت، عقب إغلاق صناديق الاقتراع المخصصة للمغتربين في دول السعودية، والكويت، وقطر، وسورية، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران.

وستستمر المرحلة الثانية من اقتراع المغتربين اللبنانيين في 48 دولة أخرى، اليوم الأحد، فيما يجري الاقتراع داخل البلاد في 15 أيار/مايو الجاري.

وقال بوحبيب، إن "نسبة التصويت الإجمالية بلغت 60 % من مجمل عدد المسجلين مسبقا للمشاركة بالاقتراع".

وأضاف أن "18 ألف و225 شخصا صوتوا في الانتخابات التي أقيمت في 10 دول، من أصل حوالي 30 ألف مسجلين للاقتراع مسبقا في تلك الدول".

وأفاد بأن "سورية تصدرت النسبة الأعلى للاقتراع، حيث بلغت 84 %، تليها إيران بـ74 %، ثم قطر والبحرين وسلطنة عمان بـ66 %".

وذكر أنه "في الكويت بلغت نسبة المشاركة 65 %، والأردن 60 %، والسعودية 49 %، والعراق 48 %، وفي مصر، بلغت النسبة بالقاهرة 42 %، وفي الإسكندرية 50 %".

وتجري الانتخابات النيابية في لبنان كل 4 سنوات، حيث تتوزع مقاعد البرلمان الـ 128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وتأتي الانتخابات في ظل أوضاع سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 % من قيمتها.