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لبنان: أسعار الوقود تسجّل مستويات غير مسبوقة

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 12:21

لبنان: أسعار الوقود تسجّل مستويات غير مسبوقة
أحد شوارع بيروت (geety images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ارتفعت أسعار الوقود في السوق اللبنانية، اليوم الخميس، لمستويات جديدة غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار أزمة هبوط سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع أسعار النفط عالميا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، زاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 20 لترا، بمقدار 17 ألف ليرة لتستقر عند 559 ألف ليرة وهو ما يعادل 369 دولارا وفق السعر الرسمي.

كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بنفس المقدار لتستقر عند 569 ألف ليرة، وهو ما يعادل 376 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي.

ويعاني لبنان منذ الربع الأخير 2019، أزمة اقتصادية خانقة دفعت بسعر صرف الدولار إلى 30.3 ألف ليرة في تعاملات الأسواق الموازية اليوم، مقابل السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة.

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#أسعار الوقود في السوق اللبنانية
#لبنان
#الليرة اللبنانية

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