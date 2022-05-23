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الرئيس الجزائري يقيل محافظ البنك المركزي

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 21:30

الرئيس الجزائري يقيل محافظ البنك المركزي
الرئيس الجزائري تبون (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مهام محافظ البنك المركزي، رستم فاضلي، بعد أقل من سنتين من تعيينه وحل مكانه صلاح الدين طالب؛ حسب ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان "أنهى اليوم رئيس الجمهورية (..) مهام محافظ بنك الجزائر، رستم فاضيلي، وعيّن صلاح الدين طالب، محافظا جديدا للبنك خلفا له"؛ دون تفاصيل إضافية.

وكان فاضلي قد خلف في المنصب أيمن عبد الرحمن بعد تعيينه وزيرا للمالية في تموز/يوليو 2020، قبل أن يتولى رئاسة الوزراء سنة بعد ذلك.

ومنذ رحيل محمد لقصاسي في 2016 الذي أمضى 15 سنة في المنصب، لم يعمر المتداولون على كرسي محافظ بنك الجزائر، طويلا، ومنهم محمد لوكال (2016-2019) الموجود في السجن في قضية فساد والذي شغل أيضا منصب وزير المالية.

وقبل تعيينه محافظا للبنك المركزي، كان طالب يشغل مهام رئيس "مجلس النقد والقرض"، وهو هيئة مالية مستقلة تعنى بتسيير سياسة الجزائر النقدية وضبط النشاط المصرفي في البلاد، استحدث عام 1990.

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#الجزائر
#البنك المركزي الجزائري
#عبد المجيد تبون
#رستم فاضلي
#صلاح الدين طالب

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