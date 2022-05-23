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تقرير: جولة مرتقبة لابن سلمان تشمل مصر والأردن

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 23:15

تقرير: جولة مرتقبة لابن سلمان تشمل مصر والأردن
خلال لقاء بين السيسي والملك سلمان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يعتزم ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، القيام بجولة تشمل تركيا واليونان وقبرص والأردن ومصر، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، الإثنين، نقلا عن أربعة مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأفادت الوكالة بأن بن سلمان سيبحث قضايا إقليمية وعالمية ويوقع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة.

وذكرت المصادر أن المسؤولين السعوديين لا يزالون يناقشون المواعيد المحددة مع الدول التي سيزورها ين سلمان.

وأضاف مصدران أن الزيارة قد تتم في أوائل حزيران/ يونيو على أقرب تقدير.

والجمعة الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن وولي العهد السعودي قد يجتمعان للمرة الأولى خلال حزيران/ يونيو المقبل.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة بايدن تجري حاليا محادثات مع السعودية بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل، أثناء تواجد بايدن في الخارج الشهر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن أي لقاء بين بايدن وبن سلمان، من المرجح أن يتزامن مع اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

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#السعودية
#محمد بن سلمان
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