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السودان: رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب العسكريّ

تاريخ النشر: 29/05/2022 - 22:27

السودان: رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب العسكريّ
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ، فيما تشهد البلاد أزمة سياسية، منذ تنفيذه انقلابا عسكريا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال مجلس السيادة في بيان: " في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد".

وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش، البرهان، يتظاهر آلالف السودانيين في العاصمة ومدن اخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وقتل 98 من المحتجين وجرح العشرات.

وذكر بيان للجنة الاطباء السودانية المركزية أن متظاهرين قتلا، السبت، في منطقة الكلاكلة جنوب العاصمة.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، الأحد: "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لانهاء حالة الطوارئ".

وفي وقت سابق، الأحد أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني الذي يضم قيادات عليا من الجيش، عقب اجتماع الأحد برئاسة البرهان، بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وقال وزير الدفاع، يس إبراهيم، الناطق الرسمي باسم هذا المجلس، أن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث".

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#عبد الفتاح البرهان
#السودان
#رفع حالة الطوارئ

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