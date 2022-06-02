أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنها تعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرباط.

وأضاف بايتاس: "الإثنين نظم حفل افتتاح مكتب لقناة إسرائيلية في إطار الضوابط المعمول بها"، نافيا وجود "حرج في الأمر".

وقال إن "النشاط حضره الوزير المعني بقطاع الاتصال، المهدي بنسعيد (وزير الثقافة والاتصال المغربي)، ليس هناك أي خجل للحكومة حول الأمر".

وتابع أن "الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا (مع إسرائيل)، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية".

والإثنين، افتتحت قناة إسرائيلية مكتبين لها في المغرب، أحدهما في الرباط، وآخر بمدينة الدار بيضاء، عاصمة البلاد الاقتصادية وكبرى مدنها.

ويدور الحديث حول قناة "i24news" التي يملكها باتريك دراحي، وهو ملياردير فرنسي - إسرائيلي - مغربي، ولد في الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم إسرائيل.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.

ومنذ عودة العلاقات بينهما، وقعت إسرائيل والمغرب العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والتعليمية والسياحية وغيرها، وذلك في ظل رفض هذا التطبيع شعبيا ومن قبل هيئات وأحزاب مغربية.