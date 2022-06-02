  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

المغرب: نعمل على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. دون حرج

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 19:50

المغرب: نعمل على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. دون حرج
وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أنها تعمل على تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في جميع القطاعات.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرباط.

وأضاف بايتاس: "الإثنين نظم حفل افتتاح مكتب لقناة إسرائيلية في إطار الضوابط المعمول بها"، نافيا وجود "حرج في الأمر".

وقال إن "النشاط حضره الوزير المعني بقطاع الاتصال، المهدي بنسعيد (وزير الثقافة والاتصال المغربي)، ليس هناك أي خجل للحكومة حول الأمر".

وتابع أن "الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا (مع إسرائيل)، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية".

والإثنين، افتتحت قناة إسرائيلية مكتبين لها في المغرب، أحدهما في الرباط، وآخر بمدينة الدار بيضاء، عاصمة البلاد الاقتصادية وكبرى مدنها.

ويدور الحديث حول قناة "i24news" التي يملكها باتريك دراحي، وهو ملياردير فرنسي - إسرائيلي - مغربي، ولد في الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم إسرائيل.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.

ومنذ عودة العلاقات بينهما، وقعت إسرائيل والمغرب العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات الاقتصادية والعسكرية والتعليمية والسياحية وغيرها، وذلك في ظل رفض هذا التطبيع شعبيا ومن قبل هيئات وأحزاب مغربية.

بودكاست عرب 48

#المغرب
#إسرائيل

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط وواشنطن ترحب
"أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط وواشنطن ترحب

2022-06-02

تونس: 5 أحزاب تطلق حملة لـ"إسقاط" الاستفتاء على الدستور
تونس: 5 أحزاب تطلق حملة لـ"إسقاط" الاستفتاء على الدستور

2022-06-02

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا
الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا

2022-06-02

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم العروب

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم العروب

2022-06-01
شهيد وإصابتان حرجتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

شهيد وإصابتان حرجتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

2022-06-01
شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

2022-06-01
حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

2022-06-01
رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

2022-06-01