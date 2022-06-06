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الجزائر: السجن 8 سنوات على شقيق بوتفليقة

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 15:51

الجزائر: السجن 8 سنوات على شقيق بوتفليقة
سعيد بوتفليقة (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

فرضت محكمة جزائرية اليوم، الإثنين، حكما بالسجن لمدة 8 سنوات على شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقضي حكما بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد؛ حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن أربعة أعوام بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والتي أفشلها الحراك الشعبي وأجبره على الاستقالة.

وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، سعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).

وكانت النيابة قد طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن عشر سنوات على المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف قد برّأت في أيار/مايو سعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في تشرين الأول/أكتوبر بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

أما علي حدّاد رئيس نقابة رجال الاعمال سابقا، فيقضي عقوبات بالسجن صدرت بحقه في قضايا فساد عديدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال ووزراء ومسؤولين آخرين.

ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حدّاد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.

إثر تنحّي عبد العزيز بوتفليقة (توفي في أيلول/سبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها.

وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حُكم عليها بالسجن ست سنوات في نيسان/أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابيا في منتصف شباط/فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.

بودكاست عرب 48

#الجزائر
#سعيد بوتفليقة
#علي حداد
#عبد العزيز بوتفليقة

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