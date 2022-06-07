ترسيم الحدود البحرية: الوسيط الأميركي سيزور بيروت إزاء التوتر مع إسرائيل

من المقرر أن يزور الوسيط الأميركي، آموس هوشستين، بيروت يوم الأحد أو الإثنين لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؛ حسب ما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء.

وذكر بري في مستهل اجتماع لمجلس النواب، أن "الوسيط الأميركي سيأتي يوم الأحد أو الإثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الإثين، إن "الخلاف مع لبنان بشأن الغاز البحري سيتم حله بإطار المفاوضات بوساطة أميركية".

وازداد التوتر بين لبنان وإسرائيل على خلفية منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وفي أعقاب ذلك، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، حيث عقدت 5 جولات من التفاوض آخرها في أيار/مايو 2021.

وكان الوفد اللبناني قد قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافيا للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.