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عون: إسرائيل تنتهك القوانين والقرارات الدولية ونرفض تهديداتها

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 16:16

عون: إسرائيل تنتهك القوانين والقرارات الدولية ونرفض تهديداتها
الرئيس اللبناني، عون (Gettyimages)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الإثنين، عن رفض بلاده للتهديدات الإسرائيلية، على خلفية تصاعد التوتر بين البلدية بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وجاءت تصريحات عون خلال لقائه وفدا برلمانيا لبنانيا في مقر الرئاسة شرق بيروت؛ حسب ما أورد بيان المكتب الإعلامي للرئاسة.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن تحديد آلاف الأهداف التي تنوي بلاده تدميرها خلال الحرب القادمة في لبنان.

وقال عون إن "العدو الإسرائيلي يتصرّف خلافا للقوانين والقرارات الدولية، مستغلا سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الأمن".

وأكد أنه "من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية".

ولفت عون إلى أن "المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأميركي، آموس هوكشتين، ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل".

وكانت المفاوضات غير المباشرة قد توقفت إثر رفض إسرائيل الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا، ورفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي رقم 1 و"خط هوف".

وأعرب عون عن أمله في أن تحقق المحادثات مع هوكشتين تحريكا للمفاوضات، متحدثا عن الضغوط التي يواجهها لبنان لمنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية.

ومن المقرر أن يصل هوكشتين إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلال اليوم الأول منها لقاءات تقنية وخاصة غير معلن عن تفاصيلها، على أن يلتقي بعدها المسؤولين اللبنانيين.

وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعدّ هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

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