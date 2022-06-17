مقتل ثلاثة أشخاص في قصف طائرة مسيّرة بكردستان العراق

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف، اليوم الجمعة، سيارة تقلهم في إقليم كردستان العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن مصدر أمني في أقليم كردستان، القول إن "طائرة مسيرة قصفت سيارة تقل أربعة أشخاص بينهم نساء، ما أدى لمقتل ثلاثة" منهم، موضحا أن "شخصا رابعا من أكراد سورية أصيب بجروح بليغة" في الهجوم الذي وقع في "قضاء كلار" بجنوب شرق إقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وأكد مصدر طبي في مستشفى كلار، تسلم جثث ثلاثة أشخاص، محترقة بشكل شبه كامل ومعالجة شخص رابع.

ولم تتبن أي جهة الهجوم.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة، اليوم: "تحييد ستة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق"، موضحة أن ذلك يندرج في إطار عملية "قفل المخلب التي تنفذها" في هذه المنطقة.

ولم يشر البيان إلى موقع العملية. لكن ناطقا باسم الوزارة قال إن "كلار تقع في مكان أبعد جنوبا".

ويأتي الهجوم بعد يومين على قصف تركي مماثل استهدف "مركزا لحزب العمّال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار" من الحزب يقع في سنجار بشمال العراق.

ومنتصف نيسان/ إبريل، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.