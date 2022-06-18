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تبون وماكرون يبحثان تعميق العلاقات الجزائرية – الفرنسية

تاريخ النشر: 18/06/2022 - 20:35

تبون وماكرون يبحثان تعميق العلاقات الجزائرية – الفرنسية
تبون (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

بحث الرئيسان الجزائري، عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم، السبت، تعميق العلاقات بين البلدين؛ حسب ما أفادت الرئاسة الجزائرية في بيان لها.

وتطرق الرئيسان خلال المكالمة إلى "العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما على تعميقها، سيما بعد إعادة انتخاب ماكرون لفترة جديدة"، وفق المصدر نفسه.

كما تناول تبون وماكرون "عدة ملفات، على رأسها ملفَّا الساحل والوضع في ليبيا، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي المكالمة عشية الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وكان الرئيس الجزائري قد هنأ إيمانويل ماكرون نهاية نيسان/أبريل بتجديد انتخابه "الباهر" ودعاه إلى زيارة الجزائر لتعزيز العلاقات بعد الأزمة الدبلوماسية الخطرة بين البلدين.

وتحاول فرنسا والجزائر منذ أشهر إعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد طي صفحة الأزمة.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في باريس في تشرين الأول/أكتوبر ردا على تصريحات لماكرون اعتبر فيها أن الجزائر أقامت بعد استقلالها عام 1962 إثر 132 عاما من الاستعمار الفرنسي، "ريعا للذاكرة" كرّسه "نظامها السياسي-العسكري".

وعاد السفير إلى فرنسا في 6 كانون الثاني/يناير.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي حينها جان إيف لودريان خلال زيارة خاطفة للجزائر منتصف نيسان/أبريل على أن "لا غنى" عن التعاون بين البلدين من أجل استقرار المنطقة.

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#عبد المجيد تبون
#إيمانويل ماكرون
#فرنسا
#الجزائر

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