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تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في العراق

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 16:39

تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في العراق
(توضيحية أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 13 شخصا بمرض الكوليرا في العراق، بينهم عشرة منهم في محافظة السليمانية التي لم تشهد المرض منذ عشر سنوات، بدون تسجيل وفيات، بحسب ما أعلنت مصادر طبية عراقية، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر في بيان: "أكد مختبر الصحة العامّة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق".

وسجلت عشر إصابات في محافظة السليمانية، واثنتان في محافظة المثنى، وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان.

من جانبه، قال المدير العام لصحة السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحافي الأحد، في السليمانية إنه "تم تسجيل 10 حالات (أصابة) بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي".

وأشار إلى وجود 56 إصابة مشتبها بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد.

ولفت هورامي إلى "تسجيل نحو أربعة آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية" خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال إن "الكوليرا مرض رهيب لكن يمكن علاجه بسهولة بالغة ويمكننا إنقاذ حياة أي شخص في غضون ساعات قليلة".

ولم تتحدث المصادر عن تسجيل أي وفاة جراء المرض.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية إلى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الأوسط، وتعود "آخر موجة وبائية في العراق للعام 2015، وسجل أغلبها في محافظتي بغداد وبابل" إلى الجنوب من بغداد.

ويؤدي الكوليرا الذي غالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

ويظهر عادة في المناطق السكنية التي تعاني شحا في مياه الشرب، أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

ويصيب المرض سنويا بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين 21 ألفا و143 الف شخص.

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#العراق
#الكوليرا
#إصابات باكوليرا

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