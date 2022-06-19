لقاء بين السيسي وملكي الأردن والبحرين في شرم الشيخ

يجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ملك الأردن، عبد الله الثاني، وملك البحرين، حمد بن عيسى، اليوم الأحد، في منتجع شرم الشيخ.

وأورد الديوان الملكي الأردني أن "عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني سافر إلى المدينة المصرية للقاء نظيريه المصري والبحريني".

وذكر البيان، أن "الملك توجه إلى شرم الشيخ في ’زيارة عمل’ لم يحدد مدتها، ودون أن يذكر مزيدا من التفاصيل حول أسباب اللقاء ودوافعه".

ويبدو أن القمة العربية الأميركية المقررة في السعودية، منتصف تموز/يوليو القادم، تستدعي تحركا وتنسيقا بين الدول المشاركة، خصوصًا وأنها تأتي في إطار أول زيارة رسمية يجريها الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة.

كما تتزامن تلك اللقاءات مع جولة خارجية من المنتظر أن يبدأها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى مصر والأردن وتركيا.