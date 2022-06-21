بن سلمان يصل الأردن في أوّل زيارة رسميّة

وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الثلاثاء، إلى العاصمة عمان، في أول زيارة رسمية له إلى الأردن منذ توليه منصبه عام 2017، قادما من مصر، في ثاني محطات جولته الإقليمية.

وكان العاهل الأردني، عبد الله الثاني، وولي عهده الحسين، في استقبال بن سلمان، لدى وصول طائرته إلى مطار الملكة علياء الدولي، في عمان.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد كان في استقبال بن سلمان كذلك، "رئيس الوزراء (الأردني) الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي... والسفيران؛ الأردني في الرياض، والسعودي في عمان"، وآخرين.

وأشارت الوكالة إلى مرافقة "وفد رفيع" لابن سلمان، يضمّ "وزير الطاقة (السعودي)، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الخارجية، فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الحرس الوطني، عبد الله بن بندر بن عبد العزيز"، وآخرين.

وتأتي زيارة بن سلمان للأردن، بعد 5 سنوات من تسلمه مهام منصبه وليا للعهد في السعودية، وفي إطار جولة إقليمية بدأها من مصر الإثنين، ويختتمها في تركيا الأربعاء.

وتكتسب جولة ولي العهد السعودي أهمية كبيرة، سيما وأنها تسبق قمة عربية أميركية مرتقبة، تستضيفها بلاده منتصف الشهر المقبل، بمشاركة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إضافة إلى تطورات إقليمية وعالمية، تستدعي تنسيقا دوليا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت "بترا"، بأن المل عبد الله "استقبل قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا"، مشيرة إلى أن اللقاء بينهما "تناول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي".

السيسي: أمن الخليج امتداد للأمن القوميّ المصريّ

في السياق، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي "على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره"، وذلك خلال استقباله، الثلاثاء، بن سلمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي "أكد الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير".

السيسي وبن سلمان، قبيل مغادرة الأخير القاهرة، الثلاثاء (Getty Images)

وفي هذا السياق، أشاد السيسي "بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات"، مشيرا إلى "الحرص المشترك للمضي قدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

من جانبه، ذكر بن سلمان أن زيارته لمصر "تأتي تعزيزا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الإستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن"، معربا عن "تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي".

ووفق الوكالة، فقد أشار ولي العهد السعودي إلى "أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية، للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها".

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء "بحث سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما".

وأشار راضي إلى أن "اللقاء تطرق إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، كما توافق الجانبان على أهمية القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية".