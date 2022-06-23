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نصر الله يستقبل هنيّة في لبنان

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 14:37

نصر الله يستقبل هنيّة في لبنان
خلال لقاء نصر الله وهنيّة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بحث الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، التطورات السياسية والتهديدات في المنطقة، وذلك خلال لقاء جمعهما في لبنان، وفق ما أعلنت الجماعة اللبنانية في بيان.

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وأفاد البيان بأن "نصر الله التقى هنية والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة".

وأضاف أنه خلال اللقاء أكد الجانبان على "تعاون المقاومة لخدمة القضية الفلسطينية".

وذكر البيان أن الطرفين "بحثا تطوّر محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة".

ونقل عن الجانبين "التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزيّ له، والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية".

ووصل هنية والوفد المرافق له إلى بيروت، أول من أمس الثلاثاء، في زيارةٍ لعدة أيام يلتقي خلالها بمسؤولي الدولة والمرجعيات والفاعليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

ووفقا لقناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله"، "سيُلقي هنية كلمة المقاومة الفلسطينية أمام المؤتمر القومي الإسلامي في دورته الـ31 المنعقد في بيروت".

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#نصر الله
#هنية
#لبنان
#حركة حماس
#حزب الله

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