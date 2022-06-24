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ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي شبيه بالناتو

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 14:34

ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي شبيه بالناتو
الملك عبد الله الثاني (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال ملك الأردن، عبد الله الثاني، إنه سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي، ويمكن أن يتم ذلك مع الدول التي تشاركه الرأي. وأشار إلى أن الأردن تعمل بنشاط مع الناتو وتعتبر نفسها شريكًا في الحلف، بعد أن قاتلت "جنبًا إلى جنب" مع قوات الناتو لعقود، حسبما قال في مقابلة لقناة "سي إن بي سي" نُشرت اليوم، الجمعة.

وأضاف الملك الأردني أنه "أود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تدخل في هذا الحلف"، وأنه "سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط". لكنه أضاف أن رؤية مثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جدا ودوره يجب أن يكون محددا بشكل جيد.

وبحسبه، فإنه إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المحتمل ، بدأت دول الشرق الأوسط العمل معًا لمواجهة التحديات التي نشأت عن الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشار إلى أن الأردن لديها نفط ولكن لا يوجد قمح وستحتاج إلى المساعدة.

وقال عبد الله الثاني إن دول المنطقة تدرك أن الهدف يجب أن يكون حلاً يربح فيه الجميع، وأنه "إذا كنت بخير ولم تكن كذلك، فسوف ينتهي بي الأمر بدفع الثمن" لأن المشاريع الإقليمية ستتأثر.

وأشارت القناة الأميركية إلى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على سبيل المثال، لديه القدرة على عرقلة الخطط والتعاون في الشرق الأوسط.

وقال ملك الأردن إنه للقناة إنه "إذا لم يتحدثوا مع بعضهم البعض، فإن ذلك يخلق حالة من عدم الأمان وعدم الاستقرار في المنطقة مما سيؤثر على المشاريع الإقليمية".

وحول إيران، قال عبد الله الثاني إن "لا أحد يريد الحرب ، لا أحد يريد الصراع". لكنه أضاف أنه يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان دول الشرق الأوسط العمل نحو رؤية يكون فيها "الازدهار هو اسم اللعبة".

بودكاست عرب 48

#الشرق الأوسط
#حلف عسكري
#الملك عبد الله الثاني
#القضية الفلسطينية
#إيران

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