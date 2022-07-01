الأردن: الأمير فيصل يؤدّي اليمين الدستوريّة نائبا للملك

أدّى الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية لتولّي منصب نائب ملك الأردن، عبد الله الثاني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا": "أدّى سموّ الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك".

وأضافت الوكالة أن "مراسم تأدية اليمين جرت بحضور هيئة الوزارة".

وتنص المادة 28 من الدستور الأردني على أنه "إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فـيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة، وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا إلى الاجتماع لينظر فـي الأمر".

وتشير إلى أنه "قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها فـي المادة 29 من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء".

وكان الملك عبد الله، قد غادر الأردن، الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأميركية.

والأمير فيصل بن الحسين بن طلال، من مواليد 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، وهو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال.

وحصل الأمير فيصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني.

وتولّى منصب لواء بالجيش الأردني حتى 26 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

كما يرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تُعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.