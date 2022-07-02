عون: لبنان ملتزم برأب الصدع وتعزيز التعاون مع الخليج

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، إن لبنان ملتزم برأب الصدع وتعزيز التعاون مع الدول الخليجية، وشدد على الأهمية التي يوليها لبنان لـ"علاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس اللبناني بوزير خارجية الكويت، ناصر المحمد الصباح، الذي يزور العاصمة بيروت، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وتستضيف بيروت في وقت لاحق، اليوم، اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، حول العمل العربي المشترك، بمشاركة أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وأفاد عون بأن "اللبنانيين يستبشرون خيرا دائما من عودة العرب إلى لبنان".

ولفت إلى أن "الحكومة اللبنانية ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة المطلوبة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، على إثر المبادرة الكويتية لرأب الصدع".

بدوره، أشاد وزير الخارجية الكويتي، خلال اللقاء، بـ"الروابط التاريخية التي تجمع بلدينا الشقيقين"، وفق ما نقل البيان.

رئيس الجمهورية استقبل وزير خارجية الكويت ناقلاً إليه رسالة من ولي العهد ودعوة لزيارة الكويت: لبنان متعلق بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 2, 2022

وشدد "على التطلع المشترك لتعزيزها والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب لما فيه مصلحتهما".

وأشار إلى "التعاطي الإيجابي من قبل لبنان مع المبادرة الكويتية التي سعت لرأب الصدع وعودة العلاقات الخليجية - اللبنانية، وإعادة بناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية".

واندلعت أزمة بين لبنان ودول خليجية أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية تصريح انتقد فيه وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، حرب اليمن، ما أدى إلى مغادرة سفراء السعودية والكويت واليمن والإمارات والبحرين، ثم استقالة قرداحي من الوزارة أواخر 2021.

وفي 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، قدمت الكويت "مبادرة" لإعادة بناء الثقة بين لبنان والدول الخليجية، التي تتهم إيران بالسيطرة على مؤسسات الدولة اللبنانية، عبر حليفتها جماعة "حزب الله"، وهو ما تنفي طهران والجماعة صحته.