الأردن: أب يقتل طفلتيه ويدفنهما بمحيط المنزل

اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية رجلا أقدم على قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن معلومات وردت، مساء الإثنين، لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا، بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم.

وأضاف أنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص، وبالبحث عن أبنائه الأربعة وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل، وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12 عاما)، بعد ضربهما بعنف بواسطة عصا ودفنهما بمحيط المنزل.

وبالتحقيق مع ذلك الشخص، اعترف أنه قبل 10 أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب، وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية وما زال التحقيق جاريا.